Ataque em escola: pais de aluno ferido cobram políticas de segurança escolar

A vítima de 16 anos sofreu ferimentos em diferentes partes do corpo / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Os pais do estudante de 16 anos, vítima de um ataque dentro do Colégio Christus Sul, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, exigem a implementação de novas políticas públicas voltadas para a segurança nas escolas, tanto da rede pública quanto da privada. Na terça-feira, 2, um aluno feriu o jovem mais de 12 vezes com um objeto cortante, além de agredir outros dois funcionários da instituição. O caso reacende o debate sobre a insegurança no ambiente escolar e reforça o alerta para a saúde mental de crianças e adolescentes, tanto na escola quanto no núcleo familiar. Em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 4, os pais relataram que o filho mais novo sofreu ferimentos no rosto, cabeça, pernas e braços, necessitando de mais de 30 pontos.

Leia Mais | Ataques em escolas no Ceará chamam atenção à violência interpessoal e no entorno O estudante recebeu alta ainda na terça-feira e permanece em recuperação. A família reforçou a necessidade de medidas mais eficazes de proteção para crianças e adolescentes dentro das escolas. “É preciso alertar que a violência existe, está acontecendo, é uma realidade. As autoridades precisam tomar providências”, afirmou um dos familiares. Segundo a mãe do aluno, o episódio deixou um sentimento de insegurança em relação ao ambiente escolar. “Agora eu fico insegura de mandar meu filho para o colégio, seja o que ele estuda ou qualquer outro. Não há proteção para os alunos, simplesmente não existe, entende?”, destacou. Ainda segundo ela, a principal reivindicação é que o caso contribua para a criação de leis que reforcem a proteção de crianças e adolescentes dentro das escolas. “Acredito, sim, que a violência precisa ser discutida”, reforçou.

Entre as medidas apontadas pelos responsáveis do estudante estão a ampliação do debate sobre violência, por meio de rodas de conversa, a implantação de detectores de metais nas instituições e o fortalecimento do acompanhamento psicológico para apoiar a saúde mental dos alunos. “Lutou pela vida”, disse pais do alunos lesionado mais de 12 vezes O estudante sofreu lesões em várias partes do corpo durante o ataque na instituição de ensino. Segundo os pais, ele “lutou pela vida”. Apesar de ter sido ferido mais de 12 vezes, nenhuma das lesões atingiu órgãos vitais. Os responsáveis destacam que ele continua em recuperação em casa e que, a partir de agora, o foco é cuidar da sua saúde física e emocional. “Infelizmente, ele estava no lugar errado, na hora errada, e sofreu esse atentado”, afirmou um dos familiares. A família tem buscado se fortalecer para superar o episódio. “Agradeço muito porque os meninos estão mandando mensagens de força para ele, dizendo que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo”, completou um dos familiares.

Leia Mais | Dois adolescentes são mortos em escola estadual de Sobral Os pais relataram que o jovem é um menino reservado, quieto, tímido e inteligente. Atualmente, cursava o primeiro ano do ensino médio. Sobre os planos profissionais, a mãe contou, em tom de brincadeira, que o filho preferia mantê-los só para si: “Ele não queria que ninguém soubesse”. A familiar afirmou ainda que espera que, embora o episódio tenha sido horrível, ele sirva de lição porque não resultou na morte de ninguém, nem do professor, nem da coordenadora, nem do próprio filho.