90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado,6

Imagem de apoio ilustrativo. Falta de água afetará 91 bairros de Fortaleza e Caucaia neste sábado, 6 / Crédito: FERNANDA BARROS

O fornecimento de água será paralisado em mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia entre 8h e 20h de sábado, 6, devido aos serviços de manutenção da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O serviço mecânico e os reparos serão realizados na adutora do trecho V do Eixão das Águas, da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros de Fortaleza e Caucaia.

Segundo a Companhia, as áreas centrais dessas cidades devem ser reabastecidas primeiro, porque o sistema de abastecimento funciona por pressão. Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento. No total, 46 bairros de Fortaleza e 45 bairros de Caucaia, poderão ficar sem água no sábado. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente, conforme a Cogerh.