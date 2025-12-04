90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado,6

Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado, 6Manutenção da Cogerh paralisará temporariamente o abastecimento de água de alguns bairros para realizar manutenção mecânica e reparos na adutora do trecho V do Eixão das Águas
O fornecimento de água será paralisado em mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia entre 8h e 20h de sábado, 6, devido aos serviços de manutenção da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).
O serviço mecânico e os reparos serão realizados na adutora do trecho V do Eixão das Águas, da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros de Fortaleza e Caucaia.
LEIA MAIS | Bairros de Fortaleza: José Walter, modelo de urbanização e berço de "lendas"
Segundo a Companhia, as áreas centrais dessas cidades devem ser reabastecidas primeiro, porque o sistema de abastecimento funciona por pressão.
Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.
No total, 46 bairros de Fortaleza e 45 bairros de Caucaia, poderão ficar sem água no sábado. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente, conforme a Cogerh.
Durante a paralisação, algumas casas podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de reserva de água em caixas d’água.
Leia mais
A Cogerh justifica que a paralisação temporária é necessária para a execução das intervenções, que visam melhorias no fornecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que durante o período da paralisação, a população priorize o uso da água para o consumo humano e as atividades essenciais.
Confira a lista de bairros impactados:
FORTALEZA
- Alagadiço
- Álvaro Weyne
- Amadeu Furtado
- Antônio Bezerra
- Autran Nunes
- Barra do Ceará
- Bela Vista
- Benfica
- Bom Futuro
- Carlito Pamplona
- Colônia
- Couto Fernandes
- Cristo Redentor
- Damas
- Demócrito Rocha
- Dom Lustosa
- Farias Brito
- Floresta
- Granja Lisboa
- Guajiru
- Henrique Jorge
- Itaoca
- Jacarecanga
- Jardim América
- Jardim Guanabara
- Jardim Iracema
- João XXIII
- Jóquei Clube
- José Bonifácio
- Monte Castelo
- Montese
- Padre Andrade
- Pan-Americano
- Parangaba
- Parque Araxá
- Parquelândia
- Parreão
- Pirambu
- Planalto Pici
- Presidente Kennedy
- Quintino Cunha
- Rodolfo Teófilo
- São Gerardo
- Vila Ellery
- Vila União
- Vila Velha
CAUCAIA
- Arianópolis
- Araturi
- Barra Nova
- Cabatan
- Camurupim
- Campo Grande
- Carrapicho
- Centro de Caucaia
- Cigana
- Curicaca
- Eldorado
- Emboaçá
- Grilo
- Guaié
- Icaraí
- Iparana
- Itambé
- Jardim Icaraí
- Jurema
- Loteamento Granja Icaraí
- Loteamento Planalto Pacheco
- Marechal Rondon
- Mestre Antônio
- Metrópole
- Metrópole Sul
- Metrópole V
- Mirambé
- Nova Metrópole
- Pabussu
- Pacheco
- Padre Júlio Maria
- Padre Romualdo
- Parque Deodato
- Parque Estrela
- Parque Leblon
- Parque Soledade
- Parque Potira
- Parque São Gerardo
- Patrícia Gomes
- Paumirim
- Picuí
- Planalto Caucaia
- Salina Margarida
- Tabuba
- Vicente Arruda.