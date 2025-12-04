Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado,6

Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água neste sábado, 6

Manutenção da Cogerh paralisará temporariamente o abastecimento de água de alguns bairros para realizar manutenção mecânica e reparos na adutora do trecho V do Eixão das Águas
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Alice Barbosa Autor
O fornecimento de água será paralisado em mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia entre 8h e 20h de sábado, 6, devido aos serviços de manutenção da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O serviço mecânico e os reparos serão realizados na adutora do trecho V do Eixão das Águas, da ETA Oeste, responsável pelo abastecimento de alguns bairros de Fortaleza e Caucaia.

LEIA MAIS | Bairros de Fortaleza: José Walter, modelo de urbanização e berço de "lendas"

Segundo a Companhia, as áreas centrais dessas cidades devem ser reabastecidas primeiro, porque o sistema de abastecimento funciona por pressão.

Já as regiões mais elevadas poderão levar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.

No total, 46 bairros de Fortaleza e 45 bairros de Caucaia, poderão ficar sem água no sábado. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente, conforme a Cogerh.

Durante a paralisação, algumas casas podem não sentir os efeitos da interrupção, a depender da capacidade de reserva de água em caixas d’água.

A Cogerh justifica que a paralisação temporária é necessária para a execução das intervenções, que visam melhorias no fornecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que durante o período da paralisação, a população priorize o uso da água para o consumo humano e as atividades essenciais.

Confira a lista de bairros impactados:

FORTALEZA

  1. Alagadiço
  2. Álvaro Weyne
  3. Amadeu Furtado
  4. Antônio Bezerra
  5. Autran Nunes
  6. Barra do Ceará
  7. Bela Vista
  8. Benfica
  9. Bom Futuro
  10. Carlito Pamplona
  11. Colônia
  12. Couto Fernandes
  13. Cristo Redentor
  14. Damas
  15. Demócrito Rocha
  16. Dom Lustosa
  17. Farias Brito
  18. Floresta
  19. Granja Lisboa
  20. Guajiru
  21. Henrique Jorge
  22. Itaoca
  23. Jacarecanga
  24. Jardim América
  25. Jardim Guanabara
  26. Jardim Iracema
  27. João XXIII
  28. Jóquei Clube
  29. José Bonifácio
  30. Monte Castelo
  31. Montese
  32. Padre Andrade
  33. Pan-Americano
  34. Parangaba
  35. Parque Araxá
  36. Parquelândia
  37. Parreão
  38. Pirambu
  39. Planalto Pici
  40. Presidente Kennedy
  41. Quintino Cunha
  42. Rodolfo Teófilo
  43. São Gerardo
  44. Vila Ellery
  45. Vila União
  46. Vila Velha

CAUCAIA

  1. Arianópolis
  2. Araturi
  3. Barra Nova
  4. Cabatan
  5. Camurupim
  6. Campo Grande
  7. Carrapicho
  8. Centro de Caucaia
  9. Cigana
  10. Curicaca
  11. Eldorado
  12. Emboaçá
  13. Grilo
  14. Guaié
  15. Icaraí
  16. Iparana
  17. Itambé
  18. Jardim Icaraí
  19. Jurema
  20. Loteamento Granja Icaraí
  21. Loteamento Planalto Pacheco
  22. Marechal Rondon
  23. Mestre Antônio
  24. Metrópole
  25. Metrópole Sul
  26. Metrópole V
  27. Mirambé
  28. Nova Metrópole
  29. Pabussu
  30. Pacheco
  31. Padre Júlio Maria
  32. Padre Romualdo
  33. Parque Deodato
  34. Parque Estrela
  35. Parque Leblon
  36. Parque Soledade
  37. Parque Potira
  38. Parque São Gerardo
  39. Patrícia Gomes
  40. Paumirim
  41. Picuí
  42. Planalto Caucaia
  43. Salina Margarida
  44. Tabuba
  45. Vicente Arruda.

