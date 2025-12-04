7/12: ato contra feminicídios é convocado em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7/12: Fortaleza terá ato contra feminicídios e violência de gênero

Estarão presentes movimentos sociais, vítimas e familiares que lutam por justiça
Para protestar contra feminicídios, movimentos sociais se reunirão em Fortaleza no domingo, 7, na Praia de Iracema. O ato Levante Mulheres Vivas ocorrerá de forma simultânea em todas as unidades da Federação. O ponto de encontro na Capital será na estátua de Iracema Guardiã, na avenida Beira Mar, às 16 horas.

Rebeca Mota, administradora e presidente da Rede Itinerante de Mulheres Atuantes (Rima), explica que o ato tem o objetivo de chamar atenção para as violências sofridas por mulheres em meio a casos de destaque nacional. “Vamos à rua lutar por vida, justiça e proteção”, afirma.

A manifestação já tem adesão de diversos movimentos de mulheres do Ceará e a organizadora espera a vinda de ativistas de outras cidades para concentrar forças no ato de Fortaleza.

Estarão presentes também mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio e familiares de vítimas que estão em busca de justiça. A organização orienta que todos vistam roxo ou preto.

Cenários nacional e local aumentam indignação coletiva

Casos de feminicídios que chocaram o País aumentaram a indignação de mulheres e motivaram o ato nacional, como o assassinato de Catarina Karsten, estudante de pós-graduação em Florianópolis (SC), morta por um homem de 21 anos enquanto caminhava na praia.

Outro caso que gerou comoção foi o ataque cometido por um ex-servidor do Cefet Maracanã, no Rio de Janeiro, que tirou a vida da diretora Allane Pedrotti e da psicóloga Layse Costa Pinheiro.

No Ceará, 42 feminicídios foram registrados em 2025 até esta quinta-feira, 4. No período de uma semana, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro, em Maranguape, e uma policial militar foi assassinada a tiros pelo ex-marido, também PM, no Eusébio.

Outra mulher grávida conseguiu fugir do cárcere privado cometido pelo marido e pela sogra em Juazeiro do Norte.

