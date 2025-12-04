7/12: ato contra feminicídios é convocado em Fortaleza

Ceará tem mais de 40 feminicídios em 2025. Atos contra violências sofridas por mulheres serão realizados em todo o País / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Para protestar contra feminicídios, movimentos sociais se reunirão em Fortaleza no domingo, 7, na Praia de Iracema. O ato Levante Mulheres Vivas ocorrerá de forma simultânea em todas as unidades da Federação. O ponto de encontro na Capital será na estátua de Iracema Guardiã, na avenida Beira Mar, às 16 horas. Rebeca Mota, administradora e presidente da Rede Itinerante de Mulheres Atuantes (Rima), explica que o ato tem o objetivo de chamar atenção para as violências sofridas por mulheres em meio a casos de destaque nacional. “Vamos à rua lutar por vida, justiça e proteção”, afirma.

A manifestação já tem adesão de diversos movimentos de mulheres do Ceará e a organizadora espera a vinda de ativistas de outras cidades para concentrar forças no ato de Fortaleza. Estarão presentes também mulheres que sobreviveram a tentativas de feminicídio e familiares de vítimas que estão em busca de justiça. A organização orienta que todos vistam roxo ou preto. Cenários nacional e local aumentam indignação coletiva Casos de feminicídios que chocaram o País aumentaram a indignação de mulheres e motivaram o ato nacional, como o assassinato de Catarina Karsten, estudante de pós-graduação em Florianópolis (SC), morta por um homem de 21 anos enquanto caminhava na praia.


