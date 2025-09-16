CV x GDE: 1.400 foram presos por envolvimento em facção no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo: fachada da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Com o acirramento entre facções criminosas no Ceará, as prisões e apreensões por envolvimento com o crime organizado têm crescido no Estado. Entre janeiro e agosto deste ano, 1.418 pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento com alguma organização criminosa, número 61,5% maior que o registrado no mesmo período de 2024, quando 878 foram apanhados.

As prisões e apreensões nos oito primeiros meses deste ano já superam o quantitativo de todo o ano de 2023, quando 992 suspeitos foram capturados, conforme noticiado pelo O POVO. Na última semana, entre segunda-feira, 8, e quinta-feira, 11, foram presos mais de 30 suspeitos de envolvimento com as duas principais organizações criminosas do Estado, CV e Guardiões do Estado (GDE). Ao todo, 27 mandados de prisão foram cumpridos, além de três capturas em flagrante e uma apreensão de adolescente.

Parte dos alvos teria envolvimento com a morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Ricardo Silveira Neto, assassinado a tiros e facadas no bairro Pirambu, em janeiro.

19 pessoas presas após queima de fogos Outras 19 pessoas foram presas durante a noite da segunda-feira, 15, suspeitos de participação em atos criminosos relacionados à soltura de fogos vista em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). As capturas aconteceram na Capital e em Maranguape, município da RMF. Na Capital, as ações ocorreram nos bairros Autran Nunes, Parque Santa Maria, Paupina, Vicente Pinzón, Cristo Redentor, Bom Jardim e Floresta, enquanto na RMF, se restringiu ao bairro Novo Maranguape II.