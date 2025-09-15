19 criminosos presos após foguetório em bairros de Fortaleza

Após queima de fogos em comunidades de Fortaleza, 19 criminosos são presosO foguetório foi registrado na noite desta segunda-feira, 15. O ato representaria celebração de organização criminosa por ‘tomada’ de territórios
Após confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de capturas relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos de Fortaleza, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, informou que 19 pessoas foram presas. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 15.
Vieira compartilhou o informe por meio de perfil na rede social X (antigo Twitter), indicando afirmação da Polícia Militar. “O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano”, acrescentou.
Em publicações de internautas, o foguetório faria parte de “comemoração” do Comando Vermelho (CV), seguindo a “tomada” da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de comunidades do bairro Vicente Pinzón. Os locais anteriormente eram reivindicados pela facção Guardiões do Estado (GDE).
PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra.— chagas vieira (@chagasvieira) September 16, 2025
19 presos após queima de fogos: relatos registrados em bairros da Capital
A SSPDS também declarou que as ações permanecem em andamento com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
“No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento”, diz nota.
Nesta segunda-feira, 15, em matéria do O POVO, os seguintes bairros relataram queima de fogos:
- Aerolândia;
- Álvaro Weyne;
- Barra do Ceará;
- Bela Vista;
- Benfica;
- Bom Jardim;
- Conjunto Ceará;
- Cristo Redentor;
- Dias Macedo;
- Fátima;
- Jangurussu;
- Joaquim Távora;
- Maraponga;
- Messejana;
- Montese;
- Padre Andrade;
- Parangaba;
- Parreão;
- Parquelândia;
- Pici;
- Pirambu.