19 criminosos presos após foguetório em bairros de Fortaleza

Após queima de fogos em comunidades de Fortaleza, 19 criminosos são presos

O foguetório foi registrado na noite desta segunda-feira, 15. O ato representaria celebração de organização criminosa por ‘tomada’ de territórios
Autor Penélope Menezes
Após confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de capturas relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos de Fortaleza, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, informou que 19 pessoas foram presas. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 15.

Vieira compartilhou o informe por meio de perfil na rede social X (antigo Twitter), indicando afirmação da Polícia Militar. “O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano”, acrescentou.

Em publicações de internautas, o foguetório faria parte de “comemoração” do Comando Vermelho (CV), seguindo a “tomada” da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de comunidades do bairro Vicente Pinzón. Os locais anteriormente eram reivindicados pela facção Guardiões do Estado (GDE).

19 presos após queima de fogos: relatos registrados em bairros da Capital

A SSPDS também declarou que as ações permanecem em andamento com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

“No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento”, diz nota.

Nesta segunda-feira, 15, em matéria do O POVO, os seguintes bairros relataram queima de fogos:

  • Aerolândia;
  • Álvaro Weyne;
  • Barra do Ceará;
  • Bela Vista;
  • Benfica;
  • Bom Jardim;
  • Conjunto Ceará;
  • Cristo Redentor;
  • Dias Macedo;
  • Fátima;
  • Jangurussu;
  • Joaquim Távora;
  • Maraponga;
  • Messejana;
  • Montese;
  • Padre Andrade;
  • Parangaba;
  • Parreão;
  • Parquelândia;
  • Pici;
  • Pirambu.

