19 criminosos presos após foguetório em bairros de Fortaleza

Secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, indicou que 19 foram presos após soltura de fogos de artifício / Crédito: Reprodução/via WhatsApp O POVO

Após confirmação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de capturas relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos de Fortaleza, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, informou que 19 pessoas foram presas. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 15. Vieira compartilhou o informe por meio de perfil na rede social X (antigo Twitter), indicando afirmação da Polícia Militar. “O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano”, acrescentou.

Em publicações de internautas, o foguetório faria parte de “comemoração” do Comando Vermelho (CV), seguindo a “tomada” da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de comunidades do bairro Vicente Pinzón. Os locais anteriormente eram reivindicados pela facção Guardiões do Estado (GDE). PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra. — chagas vieira (@chagasvieira) September 16, 2025 19 presos após queima de fogos: relatos registrados em bairros da Capital A SSPDS também declarou que as ações permanecem em andamento com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).