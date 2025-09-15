Foguetório é registrado em diversos pontos de Fortaleza; saiba o que foi

Foguetório é registrado em diversos pontos de Fortaleza; saiba o que foiPostagens em redes sociais indicavam que integrantes do CV promoveriam a queima de fogos em alusão a uma suposta tomada da comunidade do Lagamar
Atualizado às 21 horas
Uma intensa queima de fogos foi registrada em diversos pontos de Fortaleza e mesmo da Região Metropolitana da Capital por volta das 19 horas desta segunda-feira, 15. Desde domingo, 14, circulavam nas redes sociais postagens que indicavam que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveriam um foguetório nesta noite.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que foram presos “diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas” que estariam “relacionados à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos da Capital”.
O ato seria uma celebração por parte do CV da “tomada” de territórios como o da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de algumas comunidades do bairro Vicente Pinzón.
Todas essas localidades eram reivindicadas pela facção Guardiões do Estado (GDE). Os criminosos teriam trocado a facção originária do Ceará pelo CV, que surgiu no Rio de Janeiro. Nesta segunda, mais cedo, pichações do CV já eram avistadas em alguns pontos do Lagamar.
Leia mais
-
Facção "arrecada" mais de R$ 500 mil por mês, disse delator
-
CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório
-
Justiça manda isolar presos após recusa por atendimentos em tentativa de rebelião em presídios no Ceará
-
Homem é preso após esfaquear os sogros e o cunhado na Aldeota
Na noite desta segunda, O POVO obteve relatos de que houve queimas de fogo em bairros como Aerolândia, Álvaro Weyne, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Jardim, Conjunto Ceará, Cristo Redentor, Dias Macedo, Fátima, Jangurussu, Joaquim Távora, Maraponga, Messejana, Montese, Padre Andrade, Parangaba, Parreão, Parquelândia, Pici e Pirambu.
Leia mais
O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber quais ações foram tomadas diante da manifestação criminosa e atualizará esta matéria assim que obtiver resposta.
Veja vídeo registrando parte do foguetório:
Posicionamento da SSPDS
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu, em Fortaleza, diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos da Capital. As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos.
No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.
A SSPDS destaca que, entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 1.418 prisões e apreensões de suspeitos de integrarem organizações criminosas, o que representa um aumento de 61,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 878 capturas.
Denúncias
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por meio de mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias. Outra opção é a “e-denúncia”, disponível no site do serviço 181, no endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
Ofensiva do CV em territórios de Fortaleza
Há semanas, O POVO vem mostrando que o CV está em uma ofensiva territorial, sobretudo, diante de regiões onde agiam a GDE. Desde o final de junho, as duas facções estão em confronto no Vicente Pinzón, o que já gerou a morte de mais de 15 pessoas.
A disputa teve início após Ronaldo Pinto dos Santos, o “Bicho Feio”, que tinha posição de comando na GDE, ter a morte decretada pela facção. Ele, então, decidiu aderir ao CV, levando consigo diversos aliados e gerando o embate entre as duas facções no bairro.
O conflito também se estendeu para o Papicu, em comunidades como a dos Índios e da Verdes Mares. Na comunidade dos Índios, dois duplos homicídios foram registrados em um intervalo de uma semana. A comunidade dos Barreiros, localizada entre os bairros Cidade 2000 e Manuel Dias Branco, onde age a GDE, também registrou ataques do CV.
Já no Bom Jardim, a comunidade conhecida como Zé do Caldo, que registrava a ação da GDE, passou a ter atuação do CV. A facção carioca também passou a realizar ataques na comunidade do Urubu, também no Bom Jardim. Uma dessas ações, que resultou na morte de um homem, chegou a ser registrada em vídeo.
O POVO também mostrou que um relatório de inteligência produzido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) indica que o CV está mais forte e organizado que os rivais e deve passar a ter o controle total das comunidades de Fortaleza.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente