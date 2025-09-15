Foguetório é registrado em diversos pontos de Fortaleza; saiba o que foi

Queima de fogos havia sido combinada por integrantes da facção Comando Vermelho para celebrar domínio da comunidade do Lagamar / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Atualizado às 21 horas Uma intensa queima de fogos foi registrada em diversos pontos de Fortaleza e mesmo da Região Metropolitana da Capital por volta das 19 horas desta segunda-feira, 15. Desde domingo, 14, circulavam nas redes sociais postagens que indicavam que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveriam um foguetório nesta noite.



Veja vídeo registrando parte do foguetório: Posicionamento da SSPDS A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu, em Fortaleza, diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos da Capital. As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos. No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.