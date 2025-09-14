Setembro Dourado: Ceará reforça atenção ao câncer infantojuvenil com atendimento especializado em Hospital

Diagnóstico precoce pode garantir até 80% de chances de cura. Hospital Infantil Albert Sabin cria ações durante todo o mês, em comemoração ao Setembro Dourado

Setembro é marcado pela campanha Setembro Dourado, iniciativa que busca ampliar a conscientização sobre o câncer infantojuvenil . No Ceará , o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza , é o principal centro de referência para o diagnóstico e tratamento da doença em crianças e adolescentes.

Apesar de pouco frequente, o câncer é hoje a principal causa de morte por doença entre pacientes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os dados reforçam a urgência do diagnóstico precoce, que pode elevar para até 80% as chances de cura.

Porta aberta para atendimento imediato

No Centro Pediátrico do Câncer (CPC), setor especializado do Hias, o modelo de atendimento é o de “porta aberta”: crianças e adolescentes encaminhados por profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto privada, recebem avaliação imediata pela equipe multiprofissional.

De acordo com a oncologista pediatra Patricia Narelly, os tumores mais recorrentes entre esse público são leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central. Somente nos primeiros seis meses de 2025, o Hias registrou 102 diagnósticos confirmados, sendo 32% de leucemias, 19% de tumores do SNC e 11% de linfomas.

“Os sintomas podem ser confundidos com doenças comuns da infância. Por isso, sinais como febre persistente, manchas roxas sem causa aparente, caroços no corpo, perda de peso, palidez, vômitos matinais e dores ósseas intensas devem acender o alerta”, explica a médica.