Mais de 30 suspeitos de integrar facções criminosas são presos em Fortaleza e RMF

Suspeitos foram presos em Fortaleza e Maracanaú em três operações do DHPP, da Polícia Civil do Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

Mais de 30 suspeitos foram capturados entre a segunda-feira, 8, e esta quinta-feira, 11, em três operações policiais em Fortaleza e no município de Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF). Os alvos são suspeitos de integrar as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). Ao todo, foram 27 mandados de prisão cumpridos, três prisões em flagrante e um adolescente apreendido. As capturas aconteceram a partir das investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Na manhã desta quinta-feira, 11, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos no bairro Pirambu contra suspeitos com idades entre 23 e 30 anos. Eles foram presos a partir da investigação do homicídio contra o subtenente da PM Ricardo Silveira Neto, morto a tiros e facadas na região, em janeiro deste ano. De acordo com o diretor-adjunto do DHPP, o delegado Rodrigo Jataí, cinco pessoas foram presas envolvidas na morte do PM. Com isso, a partir do desenrolar da investigação do homicídio, foi possível revelar o envolvimento de mais quatro pessoas com a facção responsável pelo crime. Ainda segundo o delegado, eles não tinham ligação direta com homicídio do agente, mas com outros crimes. "Eles participavam da mesma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas na no bairro onde aconteceu o homicídio do subtenente", disse.

Ainda na região do Pirambu, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de uma quantia em dinheiro. O valor apreendido não foi divulgado pela corporação. Preso suspeito envolvido em crime filmado e adolescente apreendido Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na terça-feira, 9, no bairro Siqueira. Ele é investigado por envolvimento na morte de um homem de 35 anos, no sábado, 6, no bairro Bom Jardim, após uma ação criminosa do CV. No dia, criminosos filmaram a invasão a um imóvel em que a vítima estava e atiraram contra ele. O alvo era um dos suspeitos que apareciam nas imagens do crime que circularam nas redes sociais. O delegado da 3ª Delegacia do DHPP, Daniel Carvalho, disse que o crime foi motivado por uma disputa territorial entre organizações criminosas na região.



Ainda na terça-feira, oito mandados de prisão preventiva foram cumpridos e realizada uma prisão em flagrante nos bairros Siqueira e Bom Jardim e na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O flagranteado foi autuado por tráfico ilícito de drogas e por integrar organização criminosa. A titular da 2ª Delegacia do DHPP, delegada Higina Hissa, informou que a operação foi um desdobramento de outra ação policial realizada no mesmo condomínio, onde o homem foi preso. Na ação anterior, foram capturados os mandantes e integrantes dessa organização criminosa em relação a um homicídio que aconteceu dentro do condomínio no ano de 2022. Após a apreensão de celulares, foi possível identificar os novos alvos da facção presos na terça-feira.