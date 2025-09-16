Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba quem é o principal chefe da GDE atualmente, conforme delator

Saiba quem é o principal chefe da GDE atualmente, conforme delator

Antônio Euden da Silva Lucas, morto em 27 de agosto, havia afirmado que Yago Steferson Alves dos Santos passou a concentrar "todas as funções" da facção
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de fornecer detalhes sobre questões financeiras da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE), o delator Antônio Euden da Silva Lucas, de 28 anos, também repassou informações que diziam respeito, entre outros, sobre lideranças da organização e sobre como o grupo adquire armas e drogas.

Como O POVO mostrou na quarta-feira passada, 10, Antônio Euden integrou a GDE entre 2017 e 2024, tendo chegado, conforme disse em depoimentos prestados em maio e junho ao 2º Distrito Policial (2º DP), ao cargo de “Conselheiro Final”.

O delator, porém, foi “jurado de morte” e deixou a facção, tendo sido assassinado em 27 de agosto passado ao sair de uma clínica médica localizada na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

À Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Antônio Euden havia dito que Yago Steferson Alves dos Santos, o “Yago Gordão”, tornou-se a principal liderança da GDE. “Hoje, o YAGO concentra todas as funções da GDE, tais como morte, droga e o recebimento de dinheiro. (...) o YAGO afirma que os membros não são pela facção, mas por ele”.

Yago Steferson é apontado como um dos fundadores da GDE. Ele está em liberdade desde 14 de dezembro de 2024, quando rompeu a tornozeleira eletrônica com a qual era monitorado.

Como O POVO mostrou em 2 de setembro passado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) recebeu informações que indicam que Yago Steferson está escondido fora do Brasil.

Antônio Euden também disse que, quando Yago estava preso, a GDE mantinha uma “conta para emergência”, na qual havia, em média, R$ 150 mil depositados. O denunciante acrescentou que, quando o saldo da conta chegava a R$ 500 mil, o valor era distribuído entre a cúpula da facção.

Leia mais

Antes de Yago ser solto, era a irmã dele a responsável pela conta, mas, depois, o próprio chefe da GDE passou a concentrar o controle e recebimento dos valores, afirmou Antônio Euden.

Com relação à aquisição de armamento, Antônio Euden disse que a GDE não compra armas de fora do Estado, mas sim do “varejo” local, seja de CACs (Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores) ou mesmo de policiais militares.

Já em relação ao tráfico de drogas, Antônio Euden afirmou que a GDE compra os entorpecentes de fora do Estado ou mesmo do País. Os faccionados ou vão buscar a droga na fronteira, ou em outro Estado (método de “alto risco”, conforme disse); ou, então, os ilícitos são recebidos através de “Mocó”, esconderijos ocultos em caminhões (“baixo risco”).

Antônio Euden ainda relatou que a facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) estaria tentando “entrar” em Fortaleza. “Os caras da GDE na Barra do Ceará vai rasgar a camisa e tudo vai virar TCP, que está vindo fuzil e armas para tal empreitada” (SIC), afirmou.

“O TCP não é inimigo, da GDE, mas por enquanto não possui união das ações; (Antônio Euden declarou que) Que existia uma cerca aliança entre a GDE e o TCP, mas a GDE decretou alguns membros da GDE que estavam no RJ TCP acho injusto a decretação e cortou o vínculo da GDE”, também consta no depoimento.

O delator ainda afirmou que Yago Steferson está “com medo” de perder a GDE para o TCP e, por isso, está “reestruturando” a facção cearense, comprando muitas armas de fora. “Para ter dinheiro o YAGO está diminuindo e por vezes cortando salários”.

O POVO já havia mostrado que outra fonte de preocupação para a GDE é o avanço do CV sobre áreas antes dominadas pela facção cearense, a exemplo do Vicente Pinzón e do Papicu. De acordo com Antônio Euden, atualmente, o bairro Parque Presidente Vargas tornou-se o principal "quartel-general" da GDE no Ceará, pois é o local onde Yago Steferson nasceu e desenvolveu suas atividades criminosas.

Saiba Mais

O depoimento de Antônio Euden baseou uma denúncia do Ministério Público Estadual, ofertada na sexta-feira, 5, contra 24 acusados de integrar a GDE. Além dos detalhes sobre o funcionamento da facção, a delação trouxe o nome de vários integrantes do grupo.

A partir disso, foram confeccionados Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) acerca das movimentações bancárias, o que, conforme a Polícia Civil, permitiu a constatação de que esses alvos lavavam dinheiro para a GDE.

Como O POVO mostrou nessa quarta, Antônio Euden disse que, mensalmente, a GDE arrecadava mais de R$ 500 mil, sendo que a maior parte desse montante, cerca de R$ 200 mil, era proveniente da exploração do “Jogo do Bicho”, que se tornou a principal fonte de renda da organização.

Foram denunciados pelo MPCE: Alan Borges Figueiredo; Ana Carla Souza da Silva; Anderson dos Santos Pimentel; Edilson Guilherme Arruda de Oliveira; Elane Soares de Sousa; Erick André de Oliveira, vulgo “Clebão do Aracapé”; Everton Muniz de Carvalho, vulgo “Pato”; Francisco Gervaldo Oliveira Celestino; Francisco Saraiva Neto; Harisson Sampaio do Nascimento Silva; Jefferson Henrique do Nascimento Silva; José Honório Diógenes; Kaíque de Oliveira Silva, Kaylane Pinheiro Sales; Leomax Xavier da Costa; Leonardo Oliveira da Silva; Micael da Conceição Brito; Miquelvis Breno Lopes da Silva; Paulo Henrique Martins dos Santos, vulgo “PH”; Pedro Barbosa da Silva Neto; Pedro Lucas de Sá Morais, vulgo “Josué”; Sarah Ingrid Sampaio do Nascimento; Stefany Sampaio do Nascimento e Suyanne Alves Rodrigues.

Já com relação ao assassinato de Antônio Euden, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua investigando o caso, não havendo, ainda, nenhum suspeito preso.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar