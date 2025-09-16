Saiba quem é o principal chefe da GDE atualmente, conforme delator

￼PICHAÇÕES exaltam o comando da facção Guardiões do Estado (GDE) / Crédito: Mateus Dantas em 25/04/2017

Além de fornecer detalhes sobre questões financeiras da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE), o delator Antônio Euden da Silva Lucas, de 28 anos, também repassou informações que diziam respeito, entre outros, sobre lideranças da organização e sobre como o grupo adquire armas e drogas. Como O POVO mostrou na quarta-feira passada, 10, Antônio Euden integrou a GDE entre 2017 e 2024, tendo chegado, conforme disse em depoimentos prestados em maio e junho ao 2º Distrito Policial (2º DP), ao cargo de “Conselheiro Final”.

O delator, porém, foi “jurado de morte” e deixou a facção, tendo sido assassinado em 27 de agosto passado ao sair de uma clínica médica localizada na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

À Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Antônio Euden havia dito que Yago Steferson Alves dos Santos, o “Yago Gordão”, tornou-se a principal liderança da GDE. “Hoje, o YAGO concentra todas as funções da GDE, tais como morte, droga e o recebimento de dinheiro. (...) o YAGO afirma que os membros não são pela facção, mas por ele”.

Yago Steferson é apontado como um dos fundadores da GDE. Ele está em liberdade desde 14 de dezembro de 2024, quando rompeu a tornozeleira eletrônica com a qual era monitorado. Como O POVO mostrou em 2 de setembro passado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) recebeu informações que indicam que Yago Steferson está escondido fora do Brasil.

Com relação à aquisição de armamento, Antônio Euden disse que a GDE não compra armas de fora do Estado, mas sim do “varejo” local, seja de CACs (Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores) ou mesmo de policiais militares.

Já em relação ao tráfico de drogas, Antônio Euden afirmou que a GDE compra os entorpecentes de fora do Estado ou mesmo do País. Os faccionados ou vão buscar a droga na fronteira, ou em outro Estado (método de “alto risco”, conforme disse); ou, então, os ilícitos são recebidos através de “Mocó”, esconderijos ocultos em caminhões (“baixo risco”).

Antônio Euden ainda relatou que a facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) estaria tentando “entrar” em Fortaleza. “Os caras da GDE na Barra do Ceará vai rasgar a camisa e tudo vai virar TCP, que está vindo fuzil e armas para tal empreitada” (SIC), afirmou.



“O TCP não é inimigo, da GDE, mas por enquanto não possui união das ações; (Antônio Euden declarou que) Que existia uma cerca aliança entre a GDE e o TCP, mas a GDE decretou alguns membros da GDE que estavam no RJ TCP acho injusto a decretação e cortou o vínculo da GDE”, também consta no depoimento.

O delator ainda afirmou que Yago Steferson está “com medo” de perder a GDE para o TCP e, por isso, está “reestruturando” a facção cearense, comprando muitas armas de fora. “Para ter dinheiro o YAGO está diminuindo e por vezes cortando salários”.

O POVO já havia mostrado que outra fonte de preocupação para a GDE é o avanço do CV sobre áreas antes dominadas pela facção cearense, a exemplo do Vicente Pinzón e do Papicu. De acordo com Antônio Euden, atualmente, o bairro Parque Presidente Vargas tornou-se o principal "quartel-general" da GDE no Ceará, pois é o local onde Yago Steferson nasceu e desenvolveu suas atividades criminosas.