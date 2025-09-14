Seis presídios têm visitas suspensas após tentativas de rebelião por faccionados na RMF

Seis presídios têm visitas suspensas após tentativas de rebelião por faccionados na RMFSuspensão acontece a partir deste domingo, 14, em unidades localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia
Seis unidades prisionais localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), têm visitas sociais suspensas temporariamente a partir deste domingo, 14.
A medida acontece após tentativas de sublevação da ordem nas unidades por parte de internos integrantes de facções criminosas. A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário junto à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).
O órgão emitiu um comunicado aos familiares neste sábado, 13, informando sobre a suspensão. A SAP também chegou a informar o cenário de possível rebelião à Justiça Estadual e solicitou providências legais por parte da Corregedoria dos Presídios.
De acordo com a SAP, a suspensão em questão é uma ação excepcional e preventiva. “Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados”, disse o comunicado do órgão.
Ainda segundo o órgão penitenciário, qualquer ato será “levado ao conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente”.
Confira as unidades e alas com visitas suspensas:
Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga I)
• Bloco 2 – Alas F, G, H e Alas A, B, C, D.
Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga II)
• Bloco 2 – Ala E e Ala B.
Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga III)
• Bloco 1 – Alas A, B, C e D.
Unidade Prisional de Aquiraz (UP-Aquiraz)
• Bloco 1 – Alas F e I.
Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UP-POO II)
• Bloco 1 – Ala B.
Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia)
• Bloco 1 – Ala B.
