Seis presídios têm visitas suspensas após tentativas de rebelião por faccionados na RMF

Suspensão acontece a partir deste domingo, 14, em unidades localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia

A medida acontece após tentativas de sublevação da ordem nas unidades por parte de internos integrantes de facções criminosas. A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário junto à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Seis unidades prisionais localizadas nos municípios de Itaitinga , Aquiraz e Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), têm visitas sociais suspensas temporariamente a partir deste domingo, 14.

O órgão emitiu um comunicado aos familiares neste sábado, 13, informando sobre a suspensão. A SAP também chegou a informar o cenário de possível rebelião à Justiça Estadual e solicitou providências legais por parte da Corregedoria dos Presídios.

De acordo com a SAP, a suspensão em questão é uma ação excepcional e preventiva. “Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados”, disse o comunicado do órgão.

Ainda segundo o órgão penitenciário, qualquer ato será “levado ao conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente”.