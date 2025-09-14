Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seis presídios têm visitas suspensas após tentativas de rebelião por faccionados na RMF

Suspensão acontece a partir deste domingo, 14, em unidades localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia
Seis unidades prisionais localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), têm visitas sociais suspensas temporariamente a partir deste domingo, 14.

A medida acontece após tentativas de sublevação da ordem nas unidades por parte de internos integrantes de facções criminosas. A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário junto à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

O órgão emitiu um comunicado aos familiares neste sábado, 13, informando sobre a suspensão. A SAP também chegou a informar o cenário de possível rebelião à Justiça Estadual e solicitou providências legais por parte da Corregedoria dos Presídios.

De acordo com a SAP, a suspensão em questão é uma ação excepcional e preventiva. “Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados”, disse o comunicado do órgão.

Ainda segundo o órgão penitenciário, qualquer ato será “levado ao conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente”.

Confira as unidades e alas com visitas suspensas:

Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga I)
• Bloco 2 – Alas F, G, H e Alas A, B, C, D.

Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga II)
• Bloco 2 – Ala E e Ala B.

Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga III)
• Bloco 1 – Alas A, B, C e D.

Unidade Prisional de Aquiraz (UP-Aquiraz)
• Bloco 1 – Alas F e I.

Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UP-POO II)
• Bloco 1 – Ala B.

Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia)
• Bloco 1 – Ala B.

 

