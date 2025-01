Subtenente da PM é assassinado a tiros e facadas em via pública no Pirambu

Um policial militar foi assassinado a tiros e facadas em uma via pública no bairro Pirambu , em Fortaleza , na madrugada desta quarta-feira, 15. A vítima foi identificada como Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos, subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

A APS lamentou a morte do policial em nota de pesar. “O subtenente Ricardo dedicou sua vida à missão de proteger a sociedade cearense, e sua ausência será profundamente sentida [...] A APS se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda neste momento de dor e apresenta suas mais sinceras condolências. Que Deus possa trazer conforto aos corações enlutados”, disse.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da PMCE, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e realizam diligências para elucidar o caso, bem como identificar a autoria do crime.



Ainda segundo a pasta, a Polícia Militar reforçou o policiamento ostensivo na região do bairro Pirambu. As investigações do caso estão a cargo da 11ª DHPP, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda não há informações da motivação do crime.