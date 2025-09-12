Advogado morre em colisão na BR-116 em Jati

Colisão frontal na BR-116 deixa advogado morto e casal gravemente ferido / Crédito: Reprodução/ Instagram

O advogado Ronaldo Miranda Pereira Muniz, de 37 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 11 de setembro, em um acidente no km 531 da BR-116, em Jati, no interior do Ceará. Ele estava indo de Penaforte para Brejo Santo, onde seria homenageado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolvia dois veículos que colidiram frontalmente: um Onix vermelho e um Volkswagen T-Cross.



Os ocupantes do outro veículo – um homem de 35 anos e uma mulher de 36, cujas identidades não foram divulgadas – ficaram gravemente feridos e foram socorridos para um hospital da região.

Segundo a PRF, as circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas através do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST). Advogado seria homenageado em solenidade da OAB

Ronaldo era reconhecido por sua dedicação à advocacia. Na quinta-feira, ele saiu de Penaforte – a cerca de 569 km de Fortaleza – e seguia para uma solenidade que comemorava os 10 anos da Subseção Cariri Oriental, em Brejo Santo. O evento incluía diplomações e entrega de homenagens e medalhas aos advogados. Ronaldo seria homenageado na cerimônia.



Trajeto aproximado que Ronaldo Muniz realizaria na noite do acidente. Crédito: Reprodução/Goolge Maps A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Ronaldo. Em nota, a OAB Cariri Oriental destacou:

"O mesmo deixa um legado de dedicação à advocacia e à justiça, sendo exemplo de ética, profissionalismo e humanidade. Sua partida prematura entristece profundamente toda a advocacia cearense, em especial esta Subsecção, que hoje se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados."



