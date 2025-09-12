Advogado morre em colisão na BR-116 em Jati

Advogado morre em acidente na BR-116 a caminho de evento onde seria homenageadoRonaldo Muniz, de 37 anos, morreu no local do acidente; outro veículo teve ocupantes gravemente feridos
O advogado Ronaldo Miranda Pereira Muniz, de 37 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 11 de setembro, em um acidente no km 531 da BR-116, em Jati, no interior do Ceará. Ele estava indo de Penaforte para Brejo Santo, onde seria homenageado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolvia dois veículos que colidiram frontalmente: um Onix vermelho e um Volkswagen T-Cross.
Os ocupantes do outro veículo – um homem de 35 anos e uma mulher de 36, cujas identidades não foram divulgadas – ficaram gravemente feridos e foram socorridos para um hospital da região.
Segundo a PRF, as circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas através do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).
Advogado seria homenageado em solenidade da OAB
Ronaldo era reconhecido por sua dedicação à advocacia. Na quinta-feira, ele saiu de Penaforte – a cerca de 569 km de Fortaleza – e seguia para uma solenidade que comemorava os 10 anos da Subseção Cariri Oriental, em Brejo Santo.
O evento incluía diplomações e entrega de homenagens e medalhas aos advogados. Ronaldo seria homenageado na cerimônia.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Ronaldo. Em nota, a OAB Cariri Oriental destacou:
"O mesmo deixa um legado de dedicação à advocacia e à justiça, sendo exemplo de ética, profissionalismo e humanidade. Sua partida prematura entristece profundamente toda a advocacia cearense, em especial esta Subsecção, que hoje se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados."
Em outra postagem, a entidade acrescentou:
"Que o tempo traga consolo e serenidade, e que as boas lembranças deixadas por sua trajetória inspirem todos aqueles que tiveram a honra de conviver com ele."
Em comentários de redes sociais, colegas lembraram o talento do advogado e a comoção causada pela perda.
"Ele era jovem advogado, muito querido, dedicado e já demonstrava muito talento na advocacia, não por acaso estava sendo homenageado. Muita comoção," afirmou uma colega de profissão.
Evento foi cancelado após morte de advogado
O Baile do Rubi – evento social da OAB que homenageia advogados e celebra conquistas da categoria – previsto para sexta-feira, 12, foi cancelado em respeito à memória do advogado.
A OAB Juazeiro do Norte, a Escola Superior da Advocacia (ESA) e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAACE) reforçaram a solidariedade à família, amigos e colegas de Ronaldo Muniz.
