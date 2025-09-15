Justiça manda isolar presos após tentativa de rebelião no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Isolamento disciplinar acontece após tentativa de desobediência coletiva de faccionados nos presidios / Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

A Justiça do Ceará determinou o isolamento disciplinar de internos membros das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) encarcerados em seis presídios localizados em Itaitinga, Aquiraz e em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A decisão da Corregedoria de Presídios de Fortaleza, proferida no sábado, 13, a qual O POVO teve acesso, acontece após os detentos recusarem o recebimento de kits de higiene, bem como a participação em programas de trabalho, educação e artesanato em tentativa de “desobediência coletiva” – rebelião.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP) emitiu um comunicado aos familiares informando sobre a decisão. As medidas acontecem também a pedido do órgão penitenciário à Justiça. Um ofício da SAP, encaminhado à Corregedoria dos Presídios, informa que a medida decorre da deflagração de movimento de desobediência coletiva, aparentemente comandado por lideranças de organizações criminosas, "circunstância que fragiliza a segurança interna e compromete a rotina prisional". No relatório da decisão judicial, ainda consta que uma inspeção realizada pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE), na Unidade Prisional de Itaitinga I (UP-I), na terça-feira, 9 de setembro, revelou que custodiados também passaram a rejeitar o atendimento jurídico oferecido pelos defensores públicos, além de atendimento médico.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), a resistência dos internos teve início em agosto deste ano, inicialmente entre integrantes da facção Comando Vermelho. Posteriormente, membros da facção Guardiões do Estado aderiram às ações de resistência, alcançando diferentes alas das unidades indicadas. Diante desse cenário, o órgão ministerial, a favor da solicitação da SAP, manifestou-se favorável ao deferimento do pedido de isolamento preventivo e suspensão das visitas. A decisão judicial afirma que as circunstâncias vêm comprometendo a ordem, a disciplina e a segurança das unidades prisionais.

O atual cenário consta em relatórios administrativos, vídeos e imagens, que revelam a existência de um movimento grevista e de resistência coordenada, que tem inviabilizado a rotina de segurança e organização à realização das visitas. “Esse quadro configura risco concreto e excepcional que justifica, em caráter temporário, a suspensão do direito em determinadas alas até a normalização da disciplina prisional”, consta trecho da decisão judicial. SAP tem prazo de 48 horas para informar condições para aplicar o isolamento Segundo a corregedora dos presídios, juíza Luciana Teixeira de Souza, a decisão pelo isolamento disciplinar ocorre com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Administração e o Ministério Público. O parecer da Comissão Central de Disciplina é elaborado em conformidade com esse instrumento.