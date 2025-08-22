Em uma semana, 80 faccionados em liberdade são presos em operações policiais no Ceará

Uma coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) divulgou o balanço da quinta fase da operação Nocaute / Crédito: Divulgação/PC-CE

Entre a madrugada da terça-feira passada, 19, e dessa quinta-feira, 21, o total de 80 pessoas suspeitas de integrarem as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) foram presas em três operações policiais seguidas no Ceará. Outras 58 que já estavam reclusas em unidades prisionais, também alvos das ações, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Somando as operações, 138 pessoas foram presas a partir de mandados de prisão, em flagrante e prisões interestaduais. As ações tiveram início nas primeiras horas da madrugada da terça-feira, quando uma operação comandada pelo Departamento de Polícia da Capital prendeu seis pessoas da GDE, em Fortaleza.

Leia Mais | Guerra Sem Fim: como MPCE e Judiciário reagem ao avanço do crime organizado no Ceará Na madrugada do dia seguinte, a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumpriu 88 mandados de prisão contra integrantes da GDE por meio da quinta fase da Operação Nocaute. Foram presas 43 pessoas que estavam em liberdade e os outros 45 já estavam no sistema prisional. Entre eles, houve três prisões interestaduais nos estados do Maranhão, Piauí e Distrito Federal. No terceiro dia consecutivo, duas operações foram realizadas, uma na região Sul e outra no Norte do Ceará contra membros do Comando Vermelho (CV). Foram 26 mandados de prisão cumpridos e um flagrante realizado no Sul do Estado. As capturas foram realizadas em Iguatu, Juazeiro do Norte, Russas e em Fortaleza por meio do 4° Departamento Seccional de Iguatu, com apoio do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI/Sul).

No Norte do Estado, 17 mandados de prisão foram cumpridos, sendo que sete deles contra pessoas que já estavam presas. Sete pessoas foram presas no município de Bela Cruz e outras três na cidade de Castelo do Piauí (PI). As ofensivas foram realizadas pelo Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI/Norte). Em todas as operações, foram apreendidas armas de fogo, munições, entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, e aparelhos celulares, que serão periciados com objetivo de extrair dados que possam auxiliar na identificação de mais pessoas envolvidas nos grupos e atuação das organizações criminosas. Conforme o titular da Draco, delegado Thiago Salgado, que esteve à frente em uma das operações, os presos estão relacionados, principalmente, por suspeitas de cometerem crimes graves, como homicídios, e por liderar organizações criminosas. “Foram diversas prisões que julgo relevantes porque todas dentro desse contexto de crimes graves, que têm repercussão”, disse.

Ainda segundo o delegado, no primeiro semestre do ano passado, a delegacia especializada prendeu 124 pessoas suspeitas ligadas direta ou indiretamente com o crime organizado. Neste ano, o número quase triplicou em relação ao ano passado. Foram 318 prisões. A quantidade representa aumento de 137% de prisões da Draco no primeiro semestre em comparação ao ano passado. Leis Mais | Promotor diz que mais de 50 políticos cearenses teriam envolvimento com facções O coordenador do Laboratório de Estudos da Violência (Lev), da Universidade Federal do Ceará (UFC), o pesquisador Luiz Fábio Paiva, destaca que, ao longo do tempo, foi observado que as facções são resilientes e que, apesar do alto número de prisões, elas continuam a funcionar e até expandir.