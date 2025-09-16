CV x GDE: saiba como o Comando Vermelho tenta dominar o Ceará

Imagem de apoio ilustrativo: presença de facções criminosas, como Comando Vermelho, é marcada em muros pela cidade / Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

A suposta "tomada" de territórios nas comunidades do Lagamar e Vicente Pinzón em Fortaleza, marcada pela longa queima de fogos vista e ouvida durante a noite de segunda-feira, 15, seria mais um passo do Comando Vermelho (CV) na disputa por território protagonizada pelas facções criminosas do Ceará. Leia Mais | Após queima de fogos em comunidades de Fortaleza, 19 criminosos são presos

A conquista de regiões anteriormente dominadas por grupos rivais, exposta nas pichações em muros, tem se tornado um dos principais símbolos de poder e expansão da facção de origem carioca no Estado. Um relatório elaborado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) mostra que o CV atua hoje em 1.419 territórios cearenses, mais que o dobro da segunda mais atuante, a Guardiões do Estado (GDE), de origem local. Mas como isso aconteceu? Leia Mais | Ex-delegado que atuou em investigações sobre o PCC é assassinado em SP O êxito das atividades criminosas do CV no Ceará tem como principal motivo o refúgio de seus líderes em comunidades do Rio de Janeiro, conforme explicado pelo promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Gaeco) Adriano Saraiva, em entrevista à Páginas Azuis do O POVO.

Outro fator que auxilia a predominância do CV é o enfraquecimento das facções rivais, em especial sua maior concorrente, a GDE, como cita o colunista do O POVO, Ricardo Moura. A facção cearense tem passado por grande enfraquecimento desde a pandemia da Covid-19, em 2020, resultado de operações conjuntas entre a PC-CE e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que geraram prisões e mortes de nomes importantes da organização.

Esse declínio, entretanto, seria mais difícil de ocorrer com o CV. O entendimento das autoridades de segurança e judiciais é que os membros da facção carioca mortos ou presos no Ceará são facilmente substituídos. Tudo a partir de ordens enviadas do Rio de Janeiro.