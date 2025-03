Sobre Gleisi, Lula diz que colocou "mulher bonita" em ministério para se aproximar do Congresso

"Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e do Senado, porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês", afirma Lula, "por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”.

Lula compareceu ao evento de assinatura da Medida Provisória que institui a linha de empréstimo consignado chamada Crédito do Trabalhador, no Palácio do Planalto. Em seu discurso, o presidente acrescentou que não quer continuar tendo distância de Alcolumbre e Motta, e que vai estabelecer uma relação "civilizada, harmônica e democrática" com o Congresso.



"Eu não quero mais ter distância entre vocês eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara está distante do presidente do Senado, não. Nós temos que mostrar pra sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país", declarou o petista. "Essa forma civilizada, harmônica, democrática que a gente vai estabelecer daqui para frente e é por isso que eu acho bonito e é por isso que eu trago os dois (presidentes) aqui, porque é isso que tem que funcionar na República"