Lula assina projeto de lei de imposto de renda até R$ 5 mil; veja ao vivo

Proposta de Lula, agora, será analisada por deputados e senadores / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a proposta de projeto de lei (PL) que isenta de imposto de renda para pessoa física (IRPF) os profissionais que ganham até R$ 5 mil mensalmente. A medida foi tomada em cerimônia realizada nesta terça-feira, 18, em Brasília. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A proposta era uma das mais aguardadas promessas de campanha do presidente e foi formulada pela equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Para mim é um dia extraordinário, histórico. É a primeira reforma da renda significativa do País, pois mexe numa ferida social de longa data", disse Haddad, falando que "um país que está entre as dez economias mais ricas está entre as mais desiguais do mundo".

O ministro falou em justiça social ao afirmar que o projeto é "uma ideia de sociedade", acrescentando que a compensação mira taxar 0,2% dos contribuintes, os quais ganham acima de R$ 1 milhão por ano e não pagam impostos sobre a renda. "isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer mais de 20 milhões de pessoas", reforçou. Veja o anúncio Trâmite para entrar em vigor no próximo ano Nada muda no imposto de renda 2025. A iniciativa do Governo Federal mira o ano de 2026 para que a medida entre em vigor, após trâmite no Congresso.

Agora, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil depende de deputados e senadores. O trâmite estabelece debate inicial na Câmara dos Deputados, seguida de chancela ou mudança no Senado Federal. Só depois de os parlamentares definirem as regras é que o presidente Lula poderá sancionar a medida. Perda e compensação A proposta de isentar os contribuintes que ganham até R$ 5 mil por mês do imposto de renda foi classificada por alguns analistas como "justiça fiscal".