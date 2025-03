Fortaleza: Lula visita pela 1ª vez uma capital governada pelo PT desde que deixou a prisão

Agenda do petista será inaugurar, ao lado do governador Elmano, o Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado na sede da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ao Ceará nesta quarta-feira, 19 de março . A agenda será para evento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC) , construído na sede da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Após deixar a prisão, em 2019, esta será a primeira vez que Lula visita uma capital governada pelo PT.

No local, está previsto o desenlace da fita que marca a inauguração do hospital, ao lado da comitiva de autoridades locais. Na sequência, Lula deve percorrer as instalações do HUC, ao lado do governador Elmano.

Em outubro, Lula cumpriu diversas agendas na Capital. Entregou unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. Entregou 113 ônibus escolares para os municípios cearenses, juntamente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). E finalizou a passagem por Fortaleza, em ato de campanha do então candidato petista à Prefeitura, Evandro Leitão, na Praça do Ferreira.

Fortaleza - Junho 2024

Em Fortaleza, Lula anunciou diversas obras e investimentos na saúde e educação e a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Presidente participou de agenda no Palácio da Abolição e num conjunto habitacional no bairro José Walter. No mesmo dia da visita, ocorreu um incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará, que dividiu as atenções políticas do Estado.



Iguatu - abril 2024

Lula esteve no Centro-Sul cearense, em abril de 2024, em meio a panorama de tensão política de grupos que disputavam indicação de candidaturas em diversos municípios cearenses. O chefe do Executivo visitou as obras da Ferrovia Transnordestina, em Iguatu.



Pedra fundamental do ITA - janeiro 2024

Na terceira visita presidencial, a comitiva de Lula aterrissou em Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), em evento ocorrido nas dependências da Base Aérea de Fortaleza. À época, houve mal-estar entre petistas locais e a ex-prefeita Luizianne Lins não compareceu ao evento sob alegação de que, na primeira passagem do presidente, em maio de 2023, não lhe deram acesso ao palanque.