Após pedido de socorro financeiro, Evandro diz que Lula "anunciará novidades"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virá ao Ceará na próxima semana para inauguração do Hospital Universitário da Uece. Prefeitura possui dívida de R$ 1 bilhão no setor de saúde e população enfrenta falta de remédios nos postos de saúde

A principal pauta da agenda de Lula na Capital será a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) .

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , confirmou que a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , ao Ceará no próximo dia 19 será momento de anúncio de novidades sobre a área da saúde de Fortaleza . Os dois gestores se reuniram nesta semana para tratar sobre um socorro financeiro para a Capital.

A visita de Lula ocorre no momento em que a saúde de Fortaleza enfrenta crise, com dívidas junto a fornecedores e falta de repasse de remédios nos postos de saúde.

Em coletiva de imprensa antes da 1ª reunião de alinhamento com o secretariado, Evandro revelou que a reunião com o presidente em Brasília foi proveitosa e que Lula “tem boas notícias para a população” na ocasião de sua visita.

Ainda sobre a questão da falta de remédios nos postos, Evandro disse que a demanda deveria ter sido feita no fim de 2024, antes do recesso da indústria farmacêutica, em meados de dezembro, o que não ocorreu.

Em entrevista ao O POVO no início de fevereiro, Evandro destacou que do cálculo de R$ 2 bilhões em dívidas a serem honradas em 2025, metade se deve ao setor de saúde, sendo que R$ 500 milhões destinam-se a fornecedores .

Sobre a reunião do secretariado após dois meses e meio de gestão, Evandro destacou a oportunidade de reunir as pastas para alinhar expectativas, tocar projetos e definir metas.

Na ocasião, as alternativas tomadas pela gestão para levantar esse montante de recursos foram cortes de salários, funcionários comissionados e terceirizados, aumento no repasse do Fundeb, além do pedido de mais recursos por parte da União.

“(A prioridade da gestão) É a justiça social, reduzir as desigualdades sociais. Nós temos uma cidade que é o maior PIB do País, mas do que adianta isso sem resultados concretos de direitos para a população? Enquanto nós temos o primeiro PIB do Nordeste, nós temos uma das cidades mais desiguais do País”.

Alta do dólar: entenda como isso impacta a sua vida | Dei Valor



Mais notícias de Economia