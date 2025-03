88 municípios do CE registram chuva; Russas tem 2 maiores registros

Dois postos de Russas observaram 77 mm e 75 mm. No Litoral de Fortaleza, todos os 10 postos informados tiveram chuva. Veja previsão do tempo no Estado

Também foram registrados 75 mm no posto Hotel Vale das Nuvens, em Baturité , distante 98,24 km da Capital. Outros seis postos registraram chuvas acima de 60 mm. Veja mais abaixo as 10 maiores precipitações do período.

No Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza, todos os 20 postos que compõem as duas regiões registraram precipitação.

Já em relação às regiões do Estado, Sertão Central e Inhamuns acumularam os maiores números do dia. 29 dos 36 postos informados tiveram chuva.

“Fevereiro ficou conforme a previsão, ou seja, com chuvas em torno da normal ou acima dela na porção mais ao norte, enquanto as regiões do interior e do sul apresentaram chuvas abaixo da média”, explicou Eduardo.

Chuvas no Ceará: veja 10 maiores acumulados do dia

Russas (posto Sítio Timbaúba Macore) – 77 mm



Russas (posto Capim Grosso) – 75 mm



Baturité (posto Hotel Vale das Nuvens) – 75 mm



Acaraú (posto Acaraú) – 69 mm



Palmácia (posto Palmácia) – 67,6 mm



Guaramiranga (posto Guaramiranga) – 67,4 mm



Quiterianópolis (posto Baixio) – 66 mm



Redenção (posto Açude Acarape do Meio) – 62.8 mm



Cariré (posto Cariré) – 62 mm



Frecheirinha (posto Frecheirinha) – 58 mm

Chuvas no Ceará: veja previsão do tempo no Estado

Segundo boletim da Funceme, o céu do Ceará deve variar de nublado a sem nuvens neste domingo. Manhã e tarde devem ter chuvas esparsas e trovoadas isoladas no noroeste do Estado, nas macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba, e isoladamente no Litoral de Fortaleza.

À noite, “áreas de instabilidades oriundas do Leste do Nordeste e do Oceano Atlântico devem adentrar a Jaguaribana”. Litoral de Fortaleza e leste e norte do Cariri também devem ser afetados.