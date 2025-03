Há 40 anos, o navio Mara Hope encalhava e fazia morada na costa de Fortaleza

Encalhado na costa de Fortaleza, o Mara Hope completou nessa quinta-feira, 6, quatro décadas desde o seu naufrágio. Dois anos antes de sua morada nada planejada em Fortaleza, o navio ardeu em chamas durante quatro dias.

Com destino a Taiwan, o petroleiro espanhol partiu da baía de Port Neches, no estado do Texas (Estados Unidos). Ele seria desmontado, porém, no dia 6 de março de 1985, problemas no rebocador obrigaram a embarcação a ancorar no antigo Porto do Mucuripe.