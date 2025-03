"Já comeu sapo e até marimbondo", diz familiar de homem que mordeu cobra em Mulungu

Para provar coragem aos amigos, ele teria mordido e ingerido parte do animal. Após ser encontrado desacordado, foi levado a unidade hospitalar

Conforme um familiar do homem, ele já comeu cobra, sapo e até maribondo.

Um homem de 44 anos foi levado ao Hospital e Maternidade Waldemar de Alcântara, em Mulungu , após ser encontrado desacordado ao lado de uma cobra. Conforme O POVO apurou, ele teria mordido e até ingerido parte do animal enquanto bebia com amigos, para provar que era “homem de verdade”.

A diretora do Hospital, Neusa Castro, informou que o homem deu entrada na unidade às 12h45 da quarta-feira, 5, apresentando sinais de intoxicação alcoólica. Ele recebeu atendimento médico e permaneceu sob observação até receber alta, às 18h.

Na manhã do ocorrido, o homem teria saido de casa e foi em direção ao centro de Mulungu, onde encontrou a cobra. “Dizem que ele engoliu a cobra para provar que era ‘homem de verdade’ para os amigos. Foi como um desafio, ele acabou comendo para provar que era “macho”, mas ele estava muito bêbado”, acrescentou o familiar.

Um familiar que preferiu não ser identificado relatou que essa não foi a primeira vez que ele ingeriu animais vivos após beber. “Ele já comeu cuscuz com sapo, cobra coral, marimbondos e outros animais quando bebe. Ele perde o juízo e faz essas loucuras para se exibir”, disse.

A equipe médica confirmou a presença de sangue de cobra na boca do homem, reforçando a versão de que ele mordeu o animal. A cobra, da espécie dormideira (Dipsas sp.), não resistiu aos ferimentos e foi conservada em formol no hospital.

No entanto, caso o homem realmente tenha ingerido parte do animal, ele poderia ter sofrido complicações devido à bactérias presentes no organismo da cobra, que poderiam causar uma infecção.

Após receber atendimento médico, o homem retornou para casa e segue em estado estável. (Colaborou Barbara Mirele)