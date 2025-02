Hospital do Sertão Central faz primeira cirurgia que retira parte do fígado de paciente oncológico

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) realizou, pela primeira vez, uma cirurgia de hepatectomia, procedimento que retira parte do fígado em paciente oncológico.

A hepatectomia baseia-se na retirada parcial ou total do fígado, como meio de tratar alterações graves, que podem comprometer o funcionamento do órgão do paciente. Para Zilmar, o procedimento lhe deu uma nova chance de viver.

“Foi muito sofrimento, mas estou ótima, estou feliz por ter conseguido e graças a Deus só tenho a agradecer a equipe”, disse a paciente em matéria do HRSC.

Para o cirurgião oncológico do HRSC, Jeferson Oliveira, até pouco tempo atrás o tumor no fígado era sinônimo de uma doença incurável. “Isso também mostra a robustez e a complexidade do serviço oncológico do Sertão Central, e o que ele pode fazer pelos nossos pacientes”, destacou.

Até o momento, o serviço de oncologia do HRSC já atendeu o total de 1.182 pacientes, com 810 procedimentos cirúrgicos realizados. Além disso, foram executados 3.300 sessões de quimioterapia.