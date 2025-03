Guarda Municipal de Fortaleza dará oficinas de defesa pessoal para mulheres; confira inscrições

A iniciativa deve ocorrer nos dias 8, 11, 14 e 25 de março, nos Cucas dos bairros Jangurussu, Barra do Ceará, José Walter e Pici.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por meio de parceria do Grupo Especializado Maria da Penha (Gemp) e a Secretaria da Juventude, as oficinas têm o objetivo de ensinar técnicas básicas de autodefesa, além de orientações comportamentais e contextuais, capacitando as participantes a adotar novas posturas diante de situações de violência.