Início da quadra chuvosa: nove açudes estão sangrando no Ceará

De acordo com dados do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nove açudes estão sangrando no Ceará. Os dados foram conferidos nessa quarta-feira, 5, e são atualizados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O mês de fevereiro é o período em que se inicia a quadra chuvosa no Estado e, de acordo com a Funceme, o início do período deve ser marcado com chuvas na primeira semana. Cinco açudes estão com volume acima de 90%, enquanto outros 34 têm volume inferior a 35%.