Ceará: janeiro de 2025 tem o maior acúmulo dos açudes nos últimos onze anos

Janeiro de 2025 ocupa a nona posição no ranking de maior armazenamento das represas do Ceará para o mesmo período, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Dos 157 reservatórios no Estado, o armazenamento atual atingiu cerca de 44%. O volume registrado supera todos desde 2014, que pontuou apenas 28%. Por sua vez, 2013 marcou 45%.

A comparação foi feita com base no primeiro mês do ano a partir de 2003, ou seja, dos últimos 22 anos. Entretanto, o maior nível continua sendo o de 2010. Por outro lado, 2025 também ultrapassou o percentual de 20% e 36% de 2003 e 2004, respectivamente.