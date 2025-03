Elmano sanciona sete novas leis em comemoração ao Dia da Mulher

O governador Elmano de Freitas participou do Projeto Acolher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado, 8 / Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

Durante a participação no Projeto Acolher, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, na manhã deste sábado, 8, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou sete novas leis de incentivo ao público SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp No evento, o chefe do Executivo estadual, acompanhado de outras lideranças, iniciou homenageando as mulheres presentes, destacando a importância dos dados e solicitando uma salvação de palmas.

As sete novas leis têm como objetivo não apenas oferecer suporte econômico, mas também instituir novas datas comemorativas e criar a segunda Delegacia da Mulher em Fortaleza.

Posteriormente, citou o Projeto de Lei nº 1.085, que busca garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens.

Sete novas leis que beneficiam as mulheres

Confira as sete novas leis que serão sancionadas para beneficiárias do público feminino no Ceará: