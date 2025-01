Seara Praia Hotel encerra as atividades e dará lugar a superprédio

Seara Praia Hotel, em 1982 / Crédito: Reprodução/Seara Praia Hotel/Arquivo 1982

Após 40 anos de funcionamento, o Seara Praia Hotel encerra suas atividades nesta sexta-feira, 31. A informação foi confirmada no Instagram oficial do hotel. No lugar, a construção de um superprédio. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por meio de comunicado, destaca-se o agradecimento aos hóspedes, colaboradores e parceiros do hotel de quatro estrelas localizado na Praia de Iracema.

"É com um misto de sentimentos que anunciamos o encerramento das atividades do Seara Praia Hotel", diz o comunicado.

Funcionários informaram nos últimos dias que, após o fechamento do hotel, o prédio será demolido para que uma torre residencial seja construída no endereço. E pessoas que tentavam reservar hospedagem não encontravam datas disponíveis a partir de fevereiro. Além do hotel, também serão afetados os serviços do Cobogó Restaurante, que funciona nas dependências do hotel, do Ocre Lobby Bar e do Jang Rooftop.