MPCE aponta que mais da metade da frota de transporte escolar dos municípios foi reprovada em 2024

Cerca de 61 municípios tiveram os veículos de sua frota escolar reprovados na inspeção do Detran / Crédito: FCO FONTENELE

O monitoramento realizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) acompanhou inspeções e fiscalizações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e apontou que 63% do total de veículos inspecionados em 2024 foram reprovados. Dos 184 municípios cearenses, cerca de 61 tiveram sua frota completa reprovada em todas as inspeções realizadas.

Diante da precariedade de vários veículos da frota escolar, o MPCE por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc) neste ano criou o Grupo de Trabalho para Monitoramento do Transporte Escolar (GTMTE). A iniciativa conta com representantes do Detran-CE e do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).