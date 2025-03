Defesa Civil de Fortaleza registrou mais de 600 ocorrências em 2025

A Defesa explica que, após a vistoria no imóvel e constatado o risco iminente, é feito o cadastro com a avaliação do perfil socioeconômico da família e, com todos os requisitos cumpridos, ela é incluída na folha de pagamento regular da DC. O prazo máximo para o recebimento do benefício é de até dois anos.

Entre o período de 1º de janeiro a 27 de fevereiro, foram entregues pela DC cerca de 66 cestas básicas, 34 redes, 39 mantas, dez colchonetes, 30 sacos de ráfia e 2.925 m2 de lona.

Como acionar a Defesa Civil?

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 190, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Podem ser feitas denúncias e solicitações. A ligação é gratuita e de fácil acesso.