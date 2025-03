Ceará tem 13 açudes sangrando; 5 deles atingiram 100% no Carnaval

Ceará tem 13 açudes sangrando até essa segunda-feira, 3/3, segundo a Cogerh. Na imagem, a barragem do Açude Quixeramobim, que está com 58% da capacidade ocupada / Crédito: FCO FONTENELE

Cinco novos açudes cearenses atingiram capacidade máxima e sangraram durante o período de Carnaval. Segundo o portal hidrológico do Ceará, mantido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), reservatórios em Itapajé, Maranguape, Santana do Acaraú, Massapê e Tamboril verteram entre os dias 2 e 3 de março.

Ainda segundo o órgão, as chuvas dos últimos dias aumentaram a capacidade dos reservatórios cearenses e, além dos 13 sangrando, existem outros 17 com volume acima de 90% mas abaixo da cota de sangria.

Na última terça-feira, 25 de fevereiro, O POVO mostrou que o Ceará tinha cinco açudes sangrando e outros 14 reservatórios com mais de 90% de capacidade. Localizado em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza), o açude Maranguapinho, com 9,35 milhões de metros cúbicos (m³) de capacidade, é um dos que sangrou neste Carnaval. Vale lembrar que o reservatório também sangrou no mês de abril de 2024, portanto, nesta quadra chuvosa, ele sangrou um mês antes.

O maior reservatório a sangrar neste feriado foi o de Acaraú Mirim, localizado na bacia do Rio Acaraú, em Massapê (a 248 km de Fortaleza), que tem capacidade para 36,7 milhões de m³ de água. Conforme O POVO revelou no último dia 1º de março, após madrugada de chuva intensa, a barragem do Rio Cocó, em Fortaleza, atingiu 76,5% de sua capacidade (3,9 milhões de m³), superando o volume máximo obtido na quadra invernosa de 2024, quando chegou a 69,4%, acendendo um alerta para as comunidades que vivem no entorno, como o Conjunto Palmeiras e Jangurussu.

Número de açudes próximos da capacidade máxima chega a 17 Entre os reservatórios que apresentam volume um pouco abaixo do máximo está a barragem do Rio Aracoiaba, um dos reservatórios com maior capacidade da Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Cogerh, ele está a 91,55% dos 163,4 milhões de m³ de água da capacidade. Situação similar ocorre no Açude Pacajus, que tem capacidade para 254,9 milhões de m³ de água e está com 90,4%. Açude de Tijuquinha atingiu capacidade máxima e sangrou pela primeira vez em 2025 no último dia 25/2 Crédito: Reprodução/baturitece