Lula anuncia investimento milionário em instituições de ensino do Ceará

Além de novo campus Iracema, a UFC receberá instalações na Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Investimento para a federal é de R$ 195,8 milhões

Investimento no Ceará: futuras obras na Unilab Já em relação à Unilab, o investimento total é de R$ 75,2 milhões. A universidade será autorizada a realizar o curso de Medicina. Ainda, ganhará campus em Baturité e recursos para o campus das Auroras, em Redenção: Obras de urbanização dos prédios acadêmicos;



Conclusão de implantação de laboratórios e salas de aulas;



Conclusão das obras de construção das Residências Universitárias; e



Construção de novo ginásio poliesportivo. Investimento no Ceará: futuras obras no IFCE Parte significativa do momante direcionado ao IFCE será usado em restaurantes estudantis. Ao todo, R$ 17,4 milhões servirão para construir 12 novas unidades (em Acaraú, Acopiara, Aracati, Boa Viagem, Canindé, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Tabuleiro do Norte e Tauá). Outros R$ 15,3 milhões serão usados em restaurantes pré-existentes, em: Baturité, Camocim, Caucaia, Guaramiranga, Horizonte, Morada Nova, Paracuru, Tianguá e Ubajara.