"Uma vitória para a educação", diz Camilo após aprovação do Novo Ensino Médio no Senado

Camilo Santana, ministro da Educação Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministro da Educação, Camilo Santana (PT), comemorou a aprovação no Senado, nessa terça-feira, 19, do projeto de lei que sugere mudanças para o Novo Ensino Médio (NEM). Em publicação feita nas redes sociais, o titular da pasta descreveu o resultado como "uma vitória para a educação e para a juventude do Brasil". "Quero agradecer ao Senado, que aprovou, na noite de hoje (quarta-feira), o projeto de lei para o Novo Ensino Médio, com manutenção das 2.400 horas para a formação geral básica e fortalecimento da formação técnica de nível médio. A aprovação é fruto do diálogo franco e da construção coletiva, de um debate que envolveu estudantes, professores, entidades diversas e parlamentares", publicou o ministro.

O PL 5.230/2023, de autoria do Ministério da Educação (MEC), propõe a mudança da carga horária na educação básica. Aprovado a partir de votação simbólica no Senado, quando não há contagem de votos porque o governo e a oposição já estabeleceram um acordo prévio, a proposta teve algumas mudanças e retornará à Câmara dos Deputados para nova apreciação. Para Camilo Santana, o resultado positivo da votação representa “a construção de um ensino médio capaz de contribuir para tornar a escola pública mais atrativa”. A proposta aceita no Senado é um texto substitutivo, apresentado pela relatora Dorinha Seabra (União-TO) e já acordado entre os integrantes da Comissão de Educação (CE) antes da votação em plenário.