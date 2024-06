Assista ao vivo: Lula anuncia investimentos para universidades, em Fortaleza

O presidente Lula (PT) visita, pela terceira vez este ano, o estado do Ceará. Desta vez na capital, Fortaleza, o mandatário participa de um evento no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará. O início está marcado para o meio-dia, com transmissão pelo canal do Ministério da Educação. Confira abaixo.

Serão anunciadas obras de campi universitários e outros equipamentos para o Estado. Lula ainda encontrará os pré-candidatos do PT a prefeituras do Estado, com destaque para Evandro Leitão (Fortaleza) e Fernando Santana (Juazeiro do Norte). A ocasião contará com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Confira o momento abaixo: