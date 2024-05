Ceará receberá 269 obras do PAC Seleções voltadas para as mães

O PAC Seleções corresponde à modalidade do programa federal que inclui as indicações de municípios e estados quanto às áreas prioritárias de investimento.

No caso cearense, estão previstos 269 equipamentos , que vão de maternidades a escolas de tempo integral, em 154 dos 184 municípios do Estado . Os dados locais foram fornecidos com exclusividade ao O POVO .

O governo Lula detalhou o quantitativo de obras relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em sua modalidade Seleções , destinadas às mães no Ceará e em outras unidades da Federação.

Seis municípios cearenses estão contemplados com quatro ou mais obras. Caucaia e Russas serão beneficiados com cinco obras ou equipamento cada.

Já em Russas (a 165 km da Capital), serão construídas duas escolas em tempo integral, uma creche e um espaço esportivo comunitário; também será disponibilizado um ônibus escolar ao município.

Por sua vez, os municípios de Crato, Morada Nova, Sobral e Horizonte receberão quatro obras ou equipamentos cada.

PAC Seleções: Ceará é o quarto estado com mais obras

O Ceará será o quarto estado do País mais beneficiado com obras e equipamentos do PAC Seleções, conforme o Governo Federal. Lidera a lista o estado da Bahia, com 433 empreendimentos, seguido de Minas Gerais, com 310, e Pernambuco, com 269.

O Nordeste, a propósito, é a região com maior número de ações previstas pelo PAC Seleções, com foco na melhoria da qualidade de vida das mulheres que são mães.

São 1.905 obras ou equipamentos, sendo 16 maternidades, 15 centros de parto normal, 564 creches, 352 escolas de tempo integral, 127 espaços de lazer com parquinho e 831 ônibus escolares.