Duas pessoas são condenadas por fraudar cotas para os filhos na UFCA

Duas pessoas foram condenadas por falsidade ideológica após tentarem fraudar cotas para viabilizar o ingresso dos filhos menores de idade no curso de Medicina. As famílias ambicionavam o curso na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

De acordo com a Justiça do Ceará, as rés tentaram fraudar o sistema de cotas para estudantes de escolas públicas. Ambas foram condenadas pelo juiz federal da 16ª Vara em Juazeiro do Norte, Fabricio de Lima Borges.

