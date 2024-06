UFC aguarda notificação para ocupar "imediatamente" terreno que abrigava edifício São Pedro

O terreno onde estava erguido o Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, pode vir a abrigar um Centro de Eventos vinculado a Universidade Federal do Ceará (UFC). Conforme informou o reitor da instituição, Custódio Almeida, em coletiva realizada nesta terça-feira, 11, a entidade espera ser notificada oficialmente sobre a liberação do espaço para ocupar local de forma "imediata".

Prédio histórico teve sua demolição concluída há cerca de uma semana e o terreno, que pertence a União, foi declarado de interesse público pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU) após ser constatado que, dos 141 proprietários do local, apenas 20 estavam com as taxas de aforamento - que é a transferência do domínio útil de um imóvel - em dia.

Dessa maneira, terreno foi cedido a UFC, que havia encaminhado um ofício ainda neste mês mostrando interesse em ocupar o espaço.