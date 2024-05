Unilab diz que tem licença ambiental para executar obra de urbanização em área verde

O campus das Auroras está localizado em Redenção Crédito: Reprodução/ Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) se manifestou a cerca das acusações que vem sofrendo sobre desmatar ilegalmente uma área de preservação permanente no campus das Auroras, em Redenção. Em nota publicada na segunda-feira, 22, a instituição frisou que ação faz parte de uma obra de urbanização, com Licença Ambiental para ser executada. De acordo com denúncia de estudantes, o desmatamento seria ao lado do prédio da instituição e teria começado na última sexta-feira, 19, por meio da utilização de um trator. Na ocasião, alguns estudantes chegaram a impedir que a ação tivesse continuidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Local é uma área verde e costuma servir para a realização de pesquisas de extensão científica e de educação ambiental, sendo conhecida também como Trilha dos Polinizadores.



Representante frisou ainda que a urbanização "está sendo executada conforme projeto aprovado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)", tendo sido expedida uma Licença Ambiental para o processo. "A Proadi reafirma o compromisso com a conservação, recuperação e a melhoria do meio ambiente, visando sempre, em suas atividades, alternativas sustentáveis para a redução dos impactos negativos, propiciando um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida", destaca ainda trecho da nota. Procurada pelo O POVO, a Semace confirmou que a Unilab possui autorização para instalar equipamento social. "Contudo, não houve solicitação para autorização de supressão", diz em nota. Ainda de acordo com a Semace, "a área desmatada está localizada em Área de Preservação Permanente (APP). A Unilab planeja incluir a área desmatada no processo de reposição florestal em andamento". Veja nota na íntegra: " Nota técnica de esclarecimento sobre retirada de vegetação no Campus das Auroras A Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi) esclarece que a retirada de vegetação na parte detrás da unidade didática faz parte da execução da etapa de drenagem da obra de urbanização do Campus das Auroras.

O local em que máquinas têm trabalhado é justamente onde passará a canaleta que realizará a captação do escoamento superficial, imprescindível ao funcionamento de todo o sistema de drenagem do campus. A drenagem tem como objetivo possibilitar o escoamento superficial do serrote Manoel Dias, direcionando as águas para as galerias e posteriormente para o corpo hídrico mais próximo. A obra busca proporcionar a segurança, a saúde e o bem estar da comunidade, garantir a realização das atividades acadêmicas, prover maior vida útil à edificação e prevenir danos às instalações físicas. A não execução da obra poderá, no futuro, acarretar a inviabilização da utilização de alguns espaços do campus.