Governo do Ceará quer expandir Linha Leste até o Edson Queiroz, via PAC

O governo do Ceará incluiu a ampliação da Linha Leste do Metrofor e a requalificação da Linha Oeste, entre as solicitações de financiamento com recursos federais do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

No último dia 1º, o Estado já havia anunciado um acordo para retomar as obras da Linha Leste que vão ligar a estação Tirol/Moura Brasil à estação Papicu, com o consórcio FTS, totalizando cinco estações. As obras se arrastam há quase dez anos.