No Ceará, Lula participa de evento no Abolição e em conjunto habitacional em Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Ceará na próxima quinta-feira, 20, mas deve concentrar a visita em Fortaleza, com agendas prevista para o Palácio da Abolição (sede do governo do Estado) e para um conjunto habitacional no bairro José Walter. Inicialmente foi divulgado que o presidente participaria de eventos na região do Cariri, o que não deve mais ocorrer.

O POVO apurou, com fontes próximas aos governos estadual e federal, que a agenda em Fortaleza deve se concentrar no Abolição e no residencial Cidade Jardim III. Havia previsão de Lula receber o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC), na Concha Acústica, mas o ato foi cancelado. Ainda não está definido se a concessão do título ocorreria no Abolição ou será postergada.

De acordo com o colunista Carlos Mazza, a agenda de Lula no Palácio deve ocorrer a partir das 10 horas. Lá devem ser feitos anúncios de obras de campi universitários e outros equipamentos para o Estado.