Dia de Luta pela Educação Federal: professores e técnicos em greve realizam ato em Fortaleza

Professores e técnicos-administrativos das universidades e institutos federais do Ceará foram às ruas na manhã desta segunda-feira, 3, em ato pelo Dia Nacional de Luta pela Educação Federal. A manifestação teve concentração na reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, em seguida, os servidores realizaram uma caminhada em direção à Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.

O ato foi definido em reunião do Comando Unificado de Greve, realizada na última quarta-feira, 29, com a presença de representantes do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) e de dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará (Sintufce) e do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (Sindsifce).