Cursos gratuitos com 2,4 mil vagas nas áreas de tecnologia estão com inscrições abertas no Ceará

Metade das oportunidades será destinada para público externo e a outra metade para estudantes ou egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Com previsão de início para o dia 8 de julho, os cursos terão carga horária de 480h que serão distribuídas em três fases. No total, a duração será de um ano. As aulas serão ministradas pelo IFCE.

As formações só poderão ser realizadas por pessoas que residem no Ceará que estejam no ensino médio regular ou cursando um curso técnico. Além disso, podem concorrer às vagas os egressos desses cursos formados nos últimos três anos e que tenham até 20 anos de idade.

A seleção de candidatos será por ordem de inscrição. Serão automaticamente matriculados aqueles que forem classificados dentro do limite das vagas e que tiverem suas inscrições deferidas no processo seletivo, mediante a entrega da documentação descrita no edital.

Saiba mais sobre o programa

O programa “Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem” conta com R$ 34 milhões em recursos. Os investimentos são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Lei de Informática.

No Ceará, já houve a capacitação de mais de 11 mil jovens de 73 municípios e de 174 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) desde 2022.

Em sua segunda etapa, a meta é qualificar 8.400 pessoas em cursos de extensão, ofertados por Instituições de Ensino Superior (IES).

O programa é coordenado nacionalmente pela Softex. Nessa nova etapa participam a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), a Secretaria do Trabalho (SET).

Também contribuem a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), o IFCE, a Universidade Federal do Ceará (UFC), organização Iracema Digital, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(Senai), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Instituto Atlântico.