Lula desembarca em Fortaleza e é recebido por Camilo, Elmano e Evandro

O presidente Lula desembarcou em Fortaleza e foi recebido por Camilo, Elmano e Evandro Crédito: Reprodução/Instagram: Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na manhã desta quinta-feira, 20, por volta de 11h45min na base Aérea de Fortaleza. Ele estava acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e foi recebido pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato à Prefeitura, Evandro Leitão (PT), e pela senadora Janaína Farias (PT). Lula seguirá para o Palácio da Abolição, sede do Governo Estadual, onde irá participar de evento para anunciar obras e investimentos de R$ 778 milhões no ensino superior. Está previsto anúncio referente a obra do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), dentre outras.