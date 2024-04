Greve da Uece: Justiça decreta que paralisação é ilegal

Fachada da Universidade Estadual do Ceará (Uece), campus Itaperi em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou, na tarde dessa quarta-feira, 3, que a greve dos professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) deve ser suspensa. A decisão foi tomada em caráter interlocutório — isto é, de forma que não encerra o processo — pelo desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, da 1ª Câmara de Direito Público do TJCE.

A paralisação, no entanto, não começou: a deflagração foi aprovada na última semana, em 27 de março. Por lei, é necessário aguardar, no mínimo, 72 horas entre a decisão e o início da greve. Muitos sindicatos adotam o entendimento de que as 72 horas contam apenas em dias úteis, e, devido à semana santa, o período se encerra nesta quinta-feira, 4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pedido para que a greve fosse considerada ilegal partiu da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE). A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), órgão equivalente à Uece na estrutura administrativa do Governo do Estado, também consta como parte no processo.