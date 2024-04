Professores de Uece aprovam greve com início no dia 4 de abril

O Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece) aprovou a deflagração de greve geral dos professores da instituição, em assembleia realizada nesta quarta-feira, 27. Segundo as lideranças da categoria, a paralisação começa no dia 4 de abril. A assembleia ocorreu no campus do Itaperi, em Fortaleza.

Também nesta quarta-feira, 27, os professores da Universidade Regional do Cariri (Urca) deflagraram greve, que começa também no dia 4. A votação foi no campus Pimenta, no Crato, a 502 km de Fortaleza. Os docentes da Universidade do Vale do Acaraú devem realizar assembleia em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Sindicato Sinduece foram adotadas 72 horas úteis para iniciar efetivamente a paralisação e, no dia 4 de abril encerram-se as atividades em forma de aula dos docentes da Uece e da Urca. Foram 264 votos a favor e um contra a deflagração.