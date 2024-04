Ceará tem 39 açudes sangrando; região do Litoral chega a 99% de carga

Açude de Umari, em Madalena, sangrou pela primeira vez desde a inauguração, em 2011 Crédito: Cogerh / Ficha técnica dos açudes

Três açudes sangraram e o Ceará chegou a 39 reservatórios vertendo nesta quarta-feira, 3. É a maior marca do ano. Os dados são do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Os três que chegaram a 100% mais recentemente foram Acarape do Meio (Redenção), Jenipapo (Meruoca) e Umari (Madalena). Foi a primeira vez que o Umari, inaugurado em 2011, sangrou. Com as chuvas do início de abril, os 157 maiores açudes do Ceará, monitorados pela Cogerh, chegaram a 47,1% do volume total. É a melhor marca desde agosto do ano passado. À esta época, em 2023, os reservatórios acumalavam 42,4% da capacidade.