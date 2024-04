Com morte nesta quarta, sobe para seis número de PMs mortos no Ceará em 2024

No mesmo período do ano passado, entre janeiro e abril inteiro, um PM foi assassinado. Nesta quarta, um PM foi morto quando se deslocava até o quartel onde trabalhava

Seis policiais foram mortos em 2024 até do momento, de acordo com informações da Associação de Policiais Militares do Ceará (Aspramece). O número aumentou com o assassinato do terceiro sargento da Polícia Militar do Ceará, Carlos Antônio de Sousa, de 45 anos, na manhã desta quarta-feira, 3. No ano passado, no mesmo período, entre janeiro e abril, um PM havia sido morto.

Além do caso desta quarta-feira, 3, o militar Gledson Coelho de Araújo foi morto a tiros no último dia 21 de março, no bairro Jardim América. O tenente da reserva da PMCE, Luiz Rodrigues de Lima, foi morto no dia 15 de março, em um estabelecimento comercial no bairro Vila Peri. Os dois foram mortos durante assalto.