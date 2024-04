Quatro PMs são presos por morte de adolescente em São Gonçalo do Amarante

A mulher relata que o menino correu para que o cavalo não saísse da propriedade e fosse parar na rua, no entanto, foi surpreendido por tiros. "Ele conseguiu correr até mim baleado. Veio com a mãozinha no peito e disse: Mãe, foi a Polícia que me baleou. Eu me agarrei com ele. A Polícia vinha correndo e deu ainda mais uns quatro tiros dentro do nosso quintal, em tempo de atingir outras pessoas’”, publicou O POVO à época.



Conforme a CGD, “o inquérito policial indica que um dos militares investigados pode ter sido responsável pelo disparo fatal, que atingiu o jovem”. Os nomes dos militares não foram divulgados pela pasta.