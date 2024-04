Justiça determina suspensão de greve dos servidores do Detran-CE e estipula multa diária

Por meio de liminar, o desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo determinou a suspensão da greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), com início marcado para esta quarta-feira, 3. A decisão foi divulgada nessa terça-feira, 2. Conforme o documento, o sindicato da categoria pode pagar R$ 50 mil por dia caso a determinação seja descumprida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação foi ajuizada pelo Detran e pela Procuradoria Geral do Ceará (PGE/CE). Conforme o texto do relator, as partes argumentaram pela ilegalidade da greve afirmando que as negociações não foram frustradas, com propostas ainda sendo analisadas pelo Estado.