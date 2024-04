Elmano anuncia reajuste de 5,62% para os servidores do Estado

ELMANO de Freitas (PT) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quarta-feira, 20, um reajuste de 5,62% para os servidores do Estado em 2024. Anteriormente, a categoria pedia 10%. Já o Governo afirma que porcentagem ficou acertada após reunião, no entanto, representantes dos servidores afirmaram que não houve acordo. Assim, segundo o Governo do Ceará, o aumento proporciona ganho real ao funcionalismo público estadual, uma vez que a inflação do ano passado (2023) ficou em 4,62%.

Além disso, a medida vai beneficiar mais de 133 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. O reajuste será pago a partir da folha salarial de julho. Há ainda outros benefícios que serão implementados juntos ao reajuste. Veja mais abaixo cada um deles. "Esse reajuste, com ganho real, vai repercutir em mais de R$ 384 milhões na folha do Estado deste ano. [...] Mas valorizar os servidores não é gasto, é investimento. Um justo reconhecimento a tantos homens e mulheres que se dedicam dia e noite para servir à nossa população", destacou o governador do Ceará. Mesmo com ganho real, o reajuste respeita o limite prudencial de gastos, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).